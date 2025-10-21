Роспотребнадзор не выявил превышения радионуклидов в Японском море после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Содержание радионуклидов в пробах воды и рыбы из Японского моря, исследованных с начала года специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, не превышает норму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" за девять месяцев 2025 года в акватории Японского моря было исследовано шесть проб морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года", - говорится в сообщении.

Также специалисты контролируют содержание цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе. В этом году было исследовано 87 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов.

В 2024 году Роспотребнадзор исследовал 210 проб воды и рыбы после сбросов с АЭС "Фукусима-1", уровень радионуклидов не превышал норму.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В августе 2023 года Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей АЭС.