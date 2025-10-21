Режим ЧС введут в Омской области из-за снега на 420 тыс. гектаров посевных площадей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Власти Омской области введут на территории региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ранним выпадением снега, под которым оказалось более 400 тыс. гектаров посевных площадей, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Под снегом остаются культуры на площади 420 тысяч гектаров. В ходе совещания приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей области, чтобы у аграриев была возможность обратиться в страховые компании", - написал глава региона в своем телеграм-канале, отметив, что все необходимые документы будут подписаны в ближайшее время.

Хоценко добавил, что регион находится в зоне рискованного земледелия и важно, чтобы аграрии продолжали активно работать со страховыми организациями. По его словам, сейчас в Омской области застраховано 959 тыс. гектаров.

Он также уточнил, что на сегодняшний день омские аграрии намолотили более 3,4 млн тонн зерна, урожайность составляет 22 центнера с гектара.

Всего под урожай текущего года в Омской области было засеяно более 2,8 млн га.

В 2024 году омские аграрии намолотили около 4 млн тонн зерновых и зернобобовых, урожай стал рекордным за 15 лет.