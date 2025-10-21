Поиск

Режим ЧС введут в Омской области из-за снега на 420 тыс. гектаров посевных площадей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Власти Омской области введут на территории региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ранним выпадением снега, под которым оказалось более 400 тыс. гектаров посевных площадей, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Под снегом остаются культуры на площади 420 тысяч гектаров. В ходе совещания приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей области, чтобы у аграриев была возможность обратиться в страховые компании", - написал глава региона в своем телеграм-канале, отметив, что все необходимые документы будут подписаны в ближайшее время.

Хоценко добавил, что регион находится в зоне рискованного земледелия и важно, чтобы аграрии продолжали активно работать со страховыми организациями. По его словам, сейчас в Омской области застраховано 959 тыс. гектаров.

Он также уточнил, что на сегодняшний день омские аграрии намолотили более 3,4 млн тонн зерна, урожайность составляет 22 центнера с гектара.

Всего под урожай текущего года в Омской области было засеяно более 2,8 млн га.

В 2024 году омские аграрии намолотили около 4 млн тонн зерновых и зернобобовых, урожай стал рекордным за 15 лет.

Омская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались

МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались

Индекс IMOEX2 упал ниже 2700 пунктов

Военная операция на Украине

В ростовском Батайске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов
Военная операция на Украине

Силы ПВО за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами России

Что произошло за день: понедельник, 20 октября

Оператор Карачаганака контролируемо снизил добычу после атаки на Оренбургский ГПЗ

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7399 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });