Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам с США, так как это в интересах РФ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что есть разница в подходе американцев к переговорам с Ираном и с Россией, однако РФ стоит, прежде всего, оставаться верной себе.

"(Спецпредставитель президента США Стивен) Уиткофф и (зять американского лидера Джаред) Кушнер говорили с иранцами через посредников. Мы говорим с американцами напрямую. Есть разница", - сказал Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Кремле принимают во внимание все аспекты до мелочей. " И мы сохраняем дальше нашу открытость к переговорам, потому что это в наших интересах", - сказал он.

Песков добавил, что, в любом случае, Россия должна доверять себе и своему президенту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет урегулировать конфликт путем переговоров, но США это больше не нужно.

