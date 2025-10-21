Рябков заявил о сохранении режима тишины вокруг Запорожской АЭС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Режим тишины вокруг Запорожской АЭС пока сохраняется, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока этот режим держится. Конечно, нас очень встревожило то, что потребовалось столько времени для его согласования, хотя необходимость обеспечения надежного энергоснабжения по резервной постоянной линии электропередачи очевидна для всех. Тем не менее Киев циничным образом в очередной раз демонстрировал пренебрежение тем, что просто императивно. Усилиями гендиректора МАГАТЭ и его подчиненных найдена схема, которая позволила с 17-го числа приступить к восстановительным работам, но сами понимаете, что это технологически сложно, особенно проблемно такого рода работы проводить в зоне столь близкой к линии боевого соприкосновения: пока получается, но риски высокие", - сказал Рябков журналистам в Москве.

Так он, в частности, ответил на вопрос, как в Москве оценивают шансы, что временный режим тишины на ЗАЭС станет постоянным.

"Агентство должно в конце концов заявить о том, кто создает угрозы, и кто реально действует таким образом, что обнуляются разработанный Гросси и его подчиненными принципы императивного обеспечения ядерной безопасности", - подчеркнул замминистра.