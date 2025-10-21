В России выявили миллион телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы выявили более миллиона абонентских номеров сотовой связи, зарегистрированных на 56 человек, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом о российском опыте борьбы с киберпреступностью на проходящем в Душанбе (Таджикистан) 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ.

"Российские правоохранительные и контролирующие органы провели масштабные проверки. В результате изъято свыше 2 тысяч сим-боксов и более 500 тысяч сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 млн мошеннических атак в сутки", - сообщил Гуцан.

Кроме того, по его словам, "вскрыты факты оформления более одного миллиона абонентских номеров всего лишь на 56 человек".

Гуцан напомнил, что с апреля этого года в России была введена уголовная ответственность за незаконное использование виртуальных автоматических телефонных станций (АТС) и сим-боксов (позволяют с помощью большого числа сим-карт осуществлять звонки якобы от местных операторов сотовой связи).