Поиск

В России выявили миллион телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы выявили более миллиона абонентских номеров сотовой связи, зарегистрированных на 56 человек, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом о российском опыте борьбы с киберпреступностью на проходящем в Душанбе (Таджикистан) 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ.

В РоссииМинцифры предложило новые штрафы и ужесточение ответственности за кибермошенничествоЧитать подробнее

"Российские правоохранительные и контролирующие органы провели масштабные проверки. В результате изъято свыше 2 тысяч сим-боксов и более 500 тысяч сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 млн мошеннических атак в сутки", - сообщил Гуцан.

Кроме того, по его словам, "вскрыты факты оформления более одного миллиона абонентских номеров всего лишь на 56 человек".

Гуцан напомнил, что с апреля этого года в России была введена уголовная ответственность за незаконное использование виртуальных автоматических телефонных станций (АТС) и сим-боксов (позволяют с помощью большого числа сим-карт осуществлять звонки якобы от местных операторов сотовой связи).

Александр Гуцан Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались

МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались

Индекс IMOEX2 упал ниже 2700 пунктов

Военная операция на Украине

В ростовском Батайске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов
Военная операция на Украине

Силы ПВО за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами России

Что произошло за день: понедельник, 20 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7399 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });