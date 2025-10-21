Поиск

В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Выборгском районе Петербурга на улице Харченко вечером 20 октября произошел крупный провал асфальта и грунта, жильцов многоквартирного дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту эвакуировали, городской метрополитен усилил контроль за тоннелями и конструкциями рядом с местом провала, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Из-за особенностей водонасыщенных грунтов в зоне технологического нарушения специалисты подземки обследовали тоннели между станциями "Лесная" и "Площадь Мужества". Нарушений они не обнаружили.

Приняты первоочередные меры для ликвидации последствий ЧП, устранения угрозы для жителей близлежащих домов, предупреждения дальнейших происшествий на инженерных сетях.

Губернатор Александр Беглов уточнил, что просадка дорожного полотна произошла в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора.

По его данным, никто не пострадал. Эвакуированные были временно размещены в школе, Беглов поручил найти для них помещения маневренного фонда и места в гостиницах.

Губернатор поблагодарил федеральные и городские оперативные службы - работников ЖКХ, врачей, спасателей МЧС и силовиков за слаженную работу. Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил сам Беглов.

"Для ликвидации последствий происшествия в полном объеме выделяются материальные и финансовые ресурсы. Начаты работы по устройству обводной линии коллектора", - написал он в Telegram.

Подключены резервные канализационные насосы для перекачки сточных вод в обход зоны провала, продолжается обследование инженерных сетей в зоне провала, сообщила пресс-служба Смольного.

"Начались работы по подготовке к вдавливанию шпунтового ограждения, что позволит укрепить грунт в зоне провала", - сказано в сообщении.

СКР и прокуратура инициировали проверки обстоятельств случившегося. Причиной провала в СК назвали прорыв подземного коллектора.

