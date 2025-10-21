Минобороны заявило об улучшении позиций группировками "Север", "Запад", "Южная" и "Центр"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Войска группировок "Север", Запад", "Южная" и "Центр" за минувшие сутки улучшили позиции, "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировок Запад", "Южная" и "Центр" также улучшили занимаемые позиция позиции, подразделения из состава группировки "Восток" продвигаются вглубь украинской обороны.

В ходе боёв подразделения группировки "Север" за сутки нанесли поражение формированиям противника в районах шести населённых пунктов Сумской области и двух- в Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, артиллерийское орудие и восемь складов материальных средств, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике украинской армии в районах ряда населённых пунктов в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены боевая машина РСЗО "Град", девять станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и семь складов боеприпасов, информирует министерство обороны РФ.

Войска "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение украинским формированиям в районах восьми населённых пунктов ДНР. Противник потерял более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах нескольких населённых пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV, 33 орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей, говорится в сводке.

Войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям украинской армии в районах ряда населённых пунктов на территории Днепропетровской и Запорожской областей. Противник потерял до 310 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы, сообщает Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области, Садовое, Никольское, Белозерка и Тягинка Херсонской области. Уничтожены более 40 военнослужащих, танк, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, обеспечивающим действия украинских вооруженных сил, а также по местам хранения беспилотников, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам хранения ударных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 140 районах.