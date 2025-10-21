Поиск

Госдума актуализировала процедуру аккредитации иностранных дипломатов

МИД получил право вводить порядок аккредитации и форму аккредитационных документов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон о наделении МИД России полномочиями по осуществлению аккредитации представителей дипломатического и консульского корпуса, должностных лиц международных организаций и их представительств на территории России и выдачу им аккредитационных документов.

МИД наделяется полномочиями по установлению порядка аккредитации, формы аккредитационных документов, а также формы аккредитационной анкеты.

Сейчас принадлежность к дипломатам по-прежнему удостоверяется документами, выдаваемым МИДом на основании статьи 31 Положения о дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на территории Союза Советских Социалистических Республик (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года 4961-VI, утвержденный законом СССР от 3 августа 1966 года), которое по объективным причинам морально устарело и не отвечает современным реалиям.

В действующем российском законодательстве упоминание об аккредитационных документах для вышеуказанной группы иностранных граждан отсутствует, говорится в пояснительной записке.

Аккредитационные документы, как и прежде, не будут выполнять функции удостоверения личности, а продолжат являться лишь подтверждением привилегий и иммунитетов в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и соглашениями между правительством России и международными организациями.

