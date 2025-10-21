Поиск

Законопроект о запрете продажи сигарет и вейпов на остановках принят в I чтении

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона о запрете розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией на остановках общественного транспорта.

Законопроектом (913952-8) предлагается установить запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановочных пунктах движения всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения.

Закон в случае принятия должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

