Росстандарт намерен в 2026 году запустить публичные оценки качества работы АЗС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Росстандарт в 2026 году планирует запустить пилотный проект публичных оценок качества работы автозаправочных станций (АЗС). Как говорится в пресс-релизе, об этом решении ведомство сообщило на Всероссийском форуме контрольных органов.

"Для широкого публичного обсуждения проект планируется представить в начале 2026 года, а его пилотный запуск намечен на середину 2026 года", - отмечается в сообщении.

В рамках форума участники обсудили разрабатываемый пилотный проект по апробации системы публичных оценок бизнеса, которые присваиваются ему по результатам профилактических и контрольных мероприятий. В качестве первой инициативы была выбрана оценка качества АЗС, так как автомобильное топливо является товаром первой необходимости, а его качество напрямую влияет на безопасность граждан и экономику страны. Работа над проектом ведется совместно Росстандартом и экспертами Центра стратегических разработок.

По словам руководителя Росстандарта Антона Шалаева, цель проекта - обеспечение доступа граждан к информации о качестве реализуемого на АЗС топлива.

