В Костроме возбудили уголовное дело о невыплате зарплат на судоверфи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело о невыплате зарплат в ООО "Судоверфь Кострома", сообщило управление СК по Костромской области.

Следствие установило, что сотрудникам предприятия не платят зарплату с июня 205 года, задолженность перед 101 человеком превысила 13 млн рублей.

Дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

"Назначена бухгалтерская судебная экспертиза, работники предприятия допрашиваются в качестве потерпевших, принимаются меры в целях возмещения ущерба", - говорится в сообщении.

