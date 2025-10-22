Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 октября снижается в 3 раза, до 99,1 руб./т

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 22 октября составляет 99,1 рубля за тонну против 318,6 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снижается в три раза.

Ставки пошлин на ячмень и кукурузу остались нулевыми.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $225,5 за тонну на пшеницу ($225,4 за предыдущий период), $193,6 - на ячмень ($196,5), $215,7 - на кукурузу ($216,4).

Эти ставки будут действовать по 28 октября включительно.

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.