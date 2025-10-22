Государственный визит президента Казахстана в Россию намечен на 12 ноября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Россию с государственным визитом 12 ноября, следует из сообщения посольства республики в РФ.

В распространенном в среду сообщении отмечается, что 22 октября исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

"Отношения Казахстана и России отличаются высоким уровнем политической культуры, развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Успешное взаимодействие является следствием дружеских отношений между лидерами двух стран. Свидетельство тому - прошлогодний государственный визит в Казахстан президента России Владимира Путина и намеченный на 12 ноября государственный визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении дипведомства.

В посольстве отметили, что "общая многовековая история, географическая, духовная близость и взаимное доверие являются уникальным преимуществом и залогом для дальнейшего развития дружеских отношений между нашими странами".