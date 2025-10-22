Каждый день в РФ блокируют более 1,5 млн звонков от мошенников

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Более 1,5 млн мошеннических звонков ежедневно блокируются в РФ с помощью антифрод-систем, с начала года в рунете заблокировано более 53 тыс. используемых для кражи данных и денег сайтов, сообщил заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"С помощью антифрод-систем ежедневно блокируются свыше 1,5 млн мошеннических звонков. С начала 2025 года было также заблокировано более 53 тысяч вредоносных сайтов и ресурсов, которые злоумышленники использовали для кражи данных и финансов интернет-пользователей", - говорится в приветствии Григоренко участникам XXIV форума "Спектр-2025", стартовавшего в Сочи в среду.

Вице-премьер отметил, что "мы живем в то время, когда большая часть нашей жизни переместилась в онлайн: от банковских операций и получения госуслуг до повседневного общения".

"Чтобы обеспечить безопасность граждан в этой новой реальности, мы постоянно совершенствуем законодательство, запускаем антимошеннические сервисы и другие инструменты для защиты людей от киберпреступников", - сказал он.

Григоренко добавил, что "киберпреступники постоянно совершенствуют свои методы обмана, и противодействовать им можно только сообща".