Право "Транснефти" на инвествычет из региональной части налога на прибыль одобрено в I чтении

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет "Транснефти" уменьшать региональную часть налога на прибыль (17%) через механизм инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и предлагает распространить эту норму на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, то есть с момента, когда компания этого права лишилась.

Законопроект № 1026190-8 правительство внесло в палату в сентябре в составе бюджетного пакета.

До 2025 года налог на прибыль "Транснефти" рассчитывался по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года ставка должна была вырасти до 25%, как и для всех российских организаций. Однако в декабре 2024 года Госдума приняла закон, по которому для компании и ее дочерних обществ в 2025-2030 годах налоговая ставка установлена в размере 40%. При этом сумма налога, исчисленная по ставке 23%, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога по ставке 17% - в бюджеты регионов.

Поправка в статью 286.1 НК, принятая в первом чтении парламентом, уточняет, что компания и её дочерние структуры смогут применять вычет именно к региональной части налога на прибыль (17% с 2025 года). Ранее воспользоваться льготой могли только налогоплательщики с базовой ставкой, а "Транснефть" и ее дочерние общества с 2025 года проходили по специальной норме и право на вычет не имели.

"Предлагается сохранить возможности применения инвестиционного налогового вычета организациями, являющимися субъектами естественной монополии и осуществляющими транспортировку нефти или нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, и их соответствующих дочерних обществ", - говорится в пояснительной записке.

Инвестиционный налоговый вычет - это региональная льгота по налогу на прибыль, введенная с 2019 года и реализуемая через законы регионов. Максимальный размер вычета варьируется от 50% до 100% региональной части налога.