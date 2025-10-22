Россельхознадзор подвергся масштабной DDoS-атаке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщает о масштабной DDoS-атаке на свои информационные системы.

"С 8 часов 40 минут 22 октября 2025 года на информационные системы Россельхознадзора ведется масштабная целенаправленная DDoS-атака. Угрозы целостности и конфиденциальности обрабатываемых в системах данных нет, - говорится в сообщении. - Операторами связи ПАО "Мегафон", ПАО "Ростелеком" и ООО "ИНТЕЛСК" проводятся необходимые работы для отражения атаки по фильтрации вредоносного трафика".

Россельхознадзор предупредил, что могут быть временные сбои с доступом к информационным системам в зависимости от географической точки или способа подключения к ним.

Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов осуществляется в штатном режиме, подчеркивает служба.