США решили перейти к санкциям против РФ из-за подхода Москвы к переговорам по Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что готовящиеся американские санкции против России станут одними из самых масштабных мер в отношении Москвы.

"Это станет одним из самых крупных санкционных пакетов, которые мы вводили в отношении РФ", - заявил Бессент в интервью Fox News.

Министр не сообщил детали готовящегося пакета, но подчеркнул, что речь идет о "существенном увеличении мер".

По его словам, санкции будут введены вечером в среду или утром в четверг по местному времени.

Бессент уточнил, что администрация США усиливает санкционное давления на РФ из-за подхода Москвы к переговорному процессу по Украине.

"Президент России (Владимир - ИФ) Путин не сел за стол переговоров честно и откровенно, как мы надеялись", - сказал глава американского Минфина в эфире Fox News.

"Были переговоры, начавшиеся на Аляске, и президент США Трамп покинул их, когда понял, что ситуация не двигается вперед. Были переговоры за закрытыми дверям, но я считаю, что президент разочарован тем, как идут эти переговоры", - подчеркнул министр.