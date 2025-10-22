Поиск

США решили перейти к санкциям против РФ из-за подхода Москвы к переговорам по Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что готовящиеся американские санкции против России станут одними из самых масштабных мер в отношении Москвы.

"Это станет одним из самых крупных санкционных пакетов, которые мы вводили в отношении РФ", - заявил Бессент в интервью Fox News.

Министр не сообщил детали готовящегося пакета, но подчеркнул, что речь идет о "существенном увеличении мер".

По его словам, санкции будут введены вечером в среду или утром в четверг по местному времени.

Бессент уточнил, что администрация США усиливает санкционное давления на РФ из-за подхода Москвы к переговорному процессу по Украине.

"Президент России (Владимир - ИФ) Путин не сел за стол переговоров честно и откровенно, как мы надеялись", - сказал глава американского Минфина в эфире Fox News.

"Были переговоры, начавшиеся на Аляске, и президент США Трамп покинул их, когда понял, что ситуация не двигается вперед. Были переговоры за закрытыми дверям, но я считаю, что президент разочарован тем, как идут эти переговоры", - подчеркнул министр.

Минфин США Скотт Бессент Россия санкции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп надеется на скорое завершение конфликта на Украине и отмену санкций против РФ

Второй взрыв произошел в очаге возгорания на заводе под Челябинском

Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛА"

Новый пакет санкций ЕС предусматривает ускорение отказа от российского СПГ

Трамп опроверг снятие ограничений на применение Киевом дальнобойных ракет

Глава МИД Венгрии заявил, что Штаты не отказались от саммита с РФ

Четыре человека погибли при взрыве в Копейске

Взрыв произошел на предприятии в Копейске Челябинской области, есть жертвы

Администрация США сняла ограничения на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет

Постпреды стран ЕС согласовали пакет санкций против России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });