Что случилось этой ночью: четверг, 23 октября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минфин США ввел санкции против "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и их дочерних компаний. Министерство выдало стандартную для таких случаев лицензию на сворачивание до 21 ноября операций с этими компаниями. Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что санкции подтолкнут Россию к разумному подходу к урегулированию конфликта на Украине. Аналогичное мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте.

- Постпреды стран ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России. Как сообщил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил, Брюссель ускорит отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), а также введет меры против 117 судов.

- Два взрыва произошли на заводе в Копейске Челябинской области, погибли девять человек, пятеро пострадали, все в тяжелом состоянии. "Версия прилета БПЛА не подтверждается", - заявил челябинский губернатор Алексей Текслер. После первого взрыва сообщалось о пожаре, второй прогремел в очаге возгорания. На текущий момент ликвидировано открытое горение, спасатели приступят к разбору завалов после проливки.

- Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер пояснил, что не видит смысла в переговорах в настоящее время, но рассчитывает на них в будущем. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США по-прежнему заинтересованы во встрече с Россией.

- Трамп планирует обсудить украинский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я думаю, он (Си Цзиньпин - ИФ) может оказать влияние на Путина. Я думаю, он может оказывать большое влияние на многих людей. Послушайте, он уважаемый человек", - сказал президент США журналистам.

- Штаты не намерены сами запускать "Томагавки" по России, заявил Трамп. Он добавил, что обучение обращению с этими ракетами украинских военных займет много времени. "Мы знаем, как их использовать, и мы не будем учить других людей этому", - резюмировал американский президент.

- Рынок акций РФ на вечерней сессии упал ниже 2600 пунктов по индексу IMOEX2 на новостях об американских санкциях. На старте торгов утренней сессии на Мосбирже IMOEX2 снизился на 3,6% - в район 2550 пунктов.