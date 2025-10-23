Обломки дрона повредили энергообъект в Нижегородской области

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Атака БПЛА отражена в Нижегородской области в ночь на четверг, упавшие обломки повредили объект энергетики, пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Ночью на территории Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, в результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения", - написал он в своем телеграм-канале.

Никитин добавил, что перебоев в энергоснабжении не было. На месте работают специалисты.



