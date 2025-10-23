Поиск

Обломки дрона повредили энергообъект в Нижегородской области

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Атака БПЛА отражена в Нижегородской области в ночь на четверг, упавшие обломки повредили объект энергетики, пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Ночью на территории Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, в результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения", - написал он в своем телеграм-канале.

Никитин добавил, что перебоев в энергоснабжении не было. На месте работают специалисты.


Нижегородская область Глеб Никитин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Копейске число погибших при взрыве на предприятии достигло десяти

По факту взрыва на предприятии в Копейске возбуждено уголовное дело

Правительство согласилось отложить отмену льготы по НДС на российское ПО

Правительство согласилось отложить отмену льготы по НДС на российское ПО

Российские военные нейтрализовали за ночь 139 БПЛА над регионами РФ

Рубио заявил, что США по-прежнему заинтересованы во встрече с Россией

Трамп рассчитывает обсудить украинский кризис на встрече с Си Цзиньпином

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Число жертв взрыва на заводе в Копейске увеличилось до девяти человек

США дали месяц на сворачивание операций с "Роснефтью" и "ЛУКОЙЛом"

Трамп заявил, что США не намерены сами запускать "Томагавки" по России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });