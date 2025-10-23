В Карелии задержан причастный к организации диверсий

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ в Карелии задержали мужчину, подозреваемого в передаче украинской разведке данных о расположении воинских подразделений, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"В Республике Карелия пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По версии ФСБ, мужчина "в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с украинским куратором, по заданию которого осуществил сбор разведывательной информации о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, а также провел рекогносцировку железнодорожного моста для совершения диверсионно-террористического акта".

"Задержанный дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины для проведения в их интересах рекогносцировочных мероприятий", - заявили в ЦОС.

Там сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности), подозреваемый арестован.