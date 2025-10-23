Косачев заявил, что санкции США против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" не помогут переговорам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Введение санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" не приблизит успех переговоров, а резко ограничит дальнейшую роль президента США Дональда Трампа как посредника и миротворца, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Введение США санкций против "Роснефти" и "Лукойла" - в духе известной логики президента Трампа: повышать ставки и усиливать давление до переговоров, чтобы (якобы) укрепить свои позиции в торге. Однако в данном случае это, полагаю, сработает с точностью до наоборот. Введение новых санкций не приблизит успех переговоров, но приблизит самого Трампа к позиции столь нелюбимого им Байдена", - написал Косачев в своем Telegram-канале в четверг.

"Те, кто внушили ему нехитрую мысль - больше санкций, больше ракет и большей дальности, будут делать русских более уступчивыми и согласными на неприемлемые условия - на самом деле не укрепляют, а резко ограничивают его дальнейшую роль как посредника и миротворца", - полагает сенатор.

По мнению Косачева, "в этом и состоит цель тандема демпартии и евроглобалистов, которым Трамп мешает гораздо больше, чем конфликт на Украине".

"Любой, понимающий реалии и истоки конфликта на Украине, как и интересы России, которая стремится не к имперскому захвату земель, а к устранению экзистенциальных угроз, конечно же, поймет, что санкции и ракеты - это бензин в пламя конфликта. То есть будет не меньше, а больше жертв, о которых так переживает Трамп, и проблема станет глубже, а не проще", - считает Косачев.

По его словам, зная историю и потенциал РФ, "глупо предполагать, что Россия пойдет на какие-то вынужденные шаги в условиях, когда они приведут к отложенным смертельным угрозам".

"Расчет на то, что лидер США теперь пойдет на встречу с российским руководством с более сильными картами - ошибка, ибо позиция США ослабнет, а не усилится. Вместо роли арбитра Трамп будет двигаться в логике глобалистских сил, заинтересованных в усилении конфликта, становясь заложником и этих сил, и собственных санкций, которые отменить гораздо труднее, чем ввести", - считает вице-спикер.

У Вашингтона, предположил он, может быть и расчет на то, что теперь любой мир, даже на приемлемых для России условиях, можно будет назвать результатом санкций и иных мер давления на Москву.

"Вот только повышение ставок и невозможность контролировать ситуацию, ее легко прогнозируемую эскалацию из-за непонимания причин и движущих сил конфликта, может обнулить эту ставку Трампа к большой радости его внутренних и внешних оппонентов, которые будут считать его "импульсивным Дональдом", слепо действовавшим в чужих интересах", - заключил Косачев.