Тракторный завод КТЗ запустил серийное производство новых моделей тяжелых бульдозеров

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПК "Промтрактор" (входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ) начал серийный выпуск двух новых моделей тяжелых бульдозеров - ЧЕТРА Т30 и Т45, сообщил журналистам генеральный директор концерна Андрей Водопьянов.

Для обеспечения выпуска предприятие было модернизировано. Мощности "Промтрактора" по выпуску узлов и агрегатов для бульдозеров, трубоукладчиков и фронтальных погрузчиков выросли на 25% - до 13,7 тыс. единиц в год. Среди выпускаемых компонентов: комплектующие трансмиссии спецтехники (коробка передач с системой гидроуправления, главная и бортовая передачи, бортовой фрикцион, остановочный тормоз, блок управления и редуктор), распределитель гидравлической системы, тележка ходовой системы и рабочее оборудование. Инвестиции в модернизацию составили 1,2 млрд рублей, из которых 930 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Отмечается, что ЧЕТРА Т45 станет самым мощным серийно выпускаемым в России бульдозером. Предприятие способно выпускать до 100 таких машин в год.

"В этом году мы произведем первые восемь машин, а дальше постепенно будем наращивать (производство - ИФ) в зависимости от спроса. (...) Мы планируем и дальше прорабатывать вместе с производителями, что необходимо с точки зрения надежности, с точки зрения качества, с точки зрения удобства в эксплуатации для операторов бульдозера, и будем дальше ее дорабатывать", - пояснил Водопьянов журналистам, добавив, что выход предприятия на проектную мощность будет зависеть от инвестиционных планов потребителей.

Глава концерна полагает, что серийный выпуск ЧЕТРА Т30 и Т45 позволит в ближайшие годы увеличить долю этой марки в сегменте тяжелых бульдозеров на российском рынке с текущих 30% до 70%, частично вытеснив импорт.

Основные заказчики техники ЧЕТРА и запасных частей к ней - предприятия добывающей промышленности (нефть, газ, уголь, золото, руды), строительные и дорожно-строительные компании. Техника эксплуатируется на проектах в различных климатических зонах - от Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока до регионов с тропическим климатом.

