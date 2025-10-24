У берегов Камчатки случилось 10 землетрясений за сутки

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Афтершоки продолжаются у берегов Камчатки после мощного землетрясения, которое случилось 30 июля; за сутки зарегистрировано 10 наиболее заметных подземных толчков, сообщает в пятницу Главное управление МЧС России по региону.

"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,7 до 6,0. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - говорится в сообщении.

Сутками ранее сейсмологи зарегистрировали у берегов полуострова 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. Жители края ощутили один из них.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до 7 баллов.