Более 70 землетрясений зафиксировано за неделю у берегов Камчатки

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Афтершоки продолжаются у берегов Камчатки после мощного землетрясения, которое случилось 30 июля, за неделю зарегистрировано более 70 наиболее заметных подземных толчков, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"Зарегистрирован 71 афтершок. Четыре из них были ощущаемыми", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, только за минувшие сутки у восточного побережья полуострова зафиксировали 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.