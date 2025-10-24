Экспортные пошлины на подсолнечник, масло и шрот продлены до 31 августа 2028 года

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU -Правительство приняло постановление о продлении до 31 августа 2028 года срока действия экспортных пошлин на подсолнечник, подсолнечные масло и шрот, сообщает сайт кабинета министров.

Продление пошлин было одобрено на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в сентябре 2025 года.

Речь идет об экспортной пошлине на подсолнечник в размере 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну, а также плавающих ставках вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Они рассчитываются как 70% от разницы между индикативной и базовой экспортными ценами. Пошлины распространяются на экспорт продукции за пределы ЕАЭС.

"Решение направлено на стимулирование переработки масличных культур внутри страны, сохранение стабильности ценообразования на внутреннем продовольственном рынке, поддержание доступности подсолнечного масла для населения и подсолнечного шрота для животноводческой отрасли. Оно также будет способствовать прогнозируемости рынка для его участников в долгосрочном периоде", - говорится в сообщении.

Пошлина на экспорт подсолнечника в размере 50% была введена 1 июля 2021 года. Сначала она действовала по 31 августа 2022 года, затем регулярно продлевалась на год. В 2024 году была продлена сразу на два года - до 31 августа 2026 года.

Так называемый "подсолнечный демпфер" (плавающие пошлины на подсолнечные масло и шрот) действует в России с 1 сентября 2021 года. Он также сначала ежегодно продлевался на один год, в 2024 году - на два года.