Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе вырастет на 36,5%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе 2026 года повысится на 36,5%, до 9 298,6 рубля с 8 214,5 рубля за тонну в декабре, на подсолнечный шрот пошлина будет нулевой - впервые с октября 2022 года. Такой расчет представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 200,2 за тонну ($1 169,5 месяц назад), на шрот - $195,7 ($210,9).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство пролонгировало их действие до 31 августа 2028 года.

Минсельхоз РФ
