Доходы бюджета от экспортных пошлин на зерно в 2026 году ожидаются в 135,8 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета от экспортных пошлины на зерно в 2026 году предусмотрены в 135 млрд 820,3 млн рублей, что почти в 1,8 раза больше, чем в 2025 году (76 млрд 426 млн рублей). Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.

На 2027 год предусмотрено поступление 152 млрд 371,1 млн рублей, на 2028 год - 158 млрд 568,4 млн рублей.

Кроме того, в 2026 году доходы бюджета от экспортных пошлин на масличные культуры и масла должны составить 62 млрд 984,8 млн рублей против 44 млрд 842,9 млн рублей. В 2027 году эти пошлины могут пополнить бюджет на 76 млрд 439 млн рублей, в 2028 году - на 60 млрд 116,6 млн рублей.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

На подсолнечник с 1 июля 2021 года действует повышенная экспортная пошлина в размере 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну. На подсолнечное масло и шрот с 1 сентября 2021 года введены плавающие пошлины ("подсолнечный демпфер"), которые рассчитываются как 70% от разницы между индикативной и базовой ценами. Они рассчитываются ежемесячно.