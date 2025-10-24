Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ Мельникова

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, возглавляющая совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ), отказалась комментировать арест гендиректора АСВ Андрея Мельникова.

"Я не готова сейчас комментировать эту тему", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Лефортовский суд Москвы в четверг санкционировал арест Мельникова по обвинению в мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Никита Филиппов. В отношении главы АСВ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Филиппов отметил, что Мельников не признает вину.

Адвокат также подтвердил, что Мельников проходит в рамках уголовного дела бывших заместителей главы АСВ Александра Попелюха и Ольги Долголевой, связанного с махинациями с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. Речь идет о хищении более 4 млрд рублей у компании - владельца "Аквамарина" в Новосибирске.

Ранее в правоохранительных органах уточнили, что показания на Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.