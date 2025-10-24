Поиск

Захарова анонсировала действенные жесткие меры в ответ на новые санкции ЕС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Москва примет действенные жесткие меры в ответ на введение Евросоюзом 19-го пакета санкций в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры, - говорится в ее комментарии. - Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход".

"Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза последуют действенные жесткие шаги", - заявила она.

Захарова отметила, что заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что ЕС уже приступил к работе над следующим санкционным "пакетом" в отношении России, свидетельствуют о том, что "даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжают этот становящийся все более самоубийственным для самого Евросоюза курс".

По ее словам, "речь не только о значительном ущербе для экономики и социальной сферы стран-членов ЕС".

"Брюссель, похоже, даже не замечает, как, борясь с обходом антироссийских санкций, он все больше изолирует себя на международной арене", - заявила Захарова.

