Bloomberg сообщил, что Трамп согласился на санкции против России после доклада Рубио

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп неожиданно принял на этой неделе решение о введении новых санкций против России после того, как госсекретарь США Марко Рубио дал отрицательную оценку действиям России в отношении урегулирования конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, в докладе главы Госдепартамента было сказано, что Москва не сделала достаточных изменений в своей позиции.

По словам собеседников агентства, Рубио сам отменил запланированную личную встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым после их недавнего телефонного разговора.

Представитель Белого дома Анна Келли в комментарии агентству заявила, что "президент Трамп всегда играет ведущую роль в принятии решений относительно внешней политики". В Госдепартаменте, говоря о роли Рубио в украинском урегулировании, заявили, что "вся команда объединена вокруг руководящей роли Трампа".

16 октября после телефонного разговора президентов России и США помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что с контактов Лаврова и Рубио начнется подготовка намеченной в Будапеште встречи руководителей двух стран.

20 октября Лавров и Рубио провели телефонные переговоры. Затем ряд американских СМИ написал, что их ожидаемая встреча отложена. Затем это подтвердил и Трамп.

На этой неделе США и ЕС объявили о новых санкциях против российских нефтяной и газовой отраслей. Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Евросоюз пообещал, что ускорит отказ от российского СПГ, введет меры против 117 судов, а также усилит ранее введенный запрет на транзакции в отношении компаний "Роснефть" и "Газпром нефть".