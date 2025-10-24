Поиск

Банк России рассматривает новые санкции США и ЕС как негативный фактор

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает новые санкции США и Евросоюза как негативный внешний фактор, но многое будет зависеть от скорости адаптации к этим ограничениям, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что санкции направлены на ограничение, прежде всего, экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точно влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор. Многое будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям. Мы знаем предыдущие периоды, это занимает определенное время, но адаптация происходила. Поэтому сейчас пока оценивать, что это потребует какого-то изменения в решениях по ДКП, не приходится. Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация", - отметила она.

Евросоюз США Эльвира Набиуллина Банк России
