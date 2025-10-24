Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе второй раз за сутки

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в пятницу вечером, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Причины приостановки не называются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

В пятницу днем уже объявлялось об аналогичной приостановке движения, спустя примерно час ограничения были сняты.