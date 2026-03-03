Путин передаст Ирану озабоченность ближневосточных стран ударами по их инфраструктуре

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин передаст Тегерану сигналы о глубокой озабоченности стран, вовлеченных в конфликт на Ближнем Востоке, в связи с ударами по их инфраструктуре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, можно ли считать посредническими усилиями вчерашнюю серию контактов у Путина по ситуации вокруг Ирана.

По словам Пескова, в связи с этим практически со всеми собеседниками в понедельник речь шла о том, что президент РФ передаст их "глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре" коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который Россия поддерживает с иранским руководством.

В понедельник у Путина состоялись телефонные разговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.