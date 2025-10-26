Три человека стали жертвами ДТП в Хабаровске

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами столкновения двух машин на перекрестке в Хабаровске, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Согласно сообщению, ДТП случилось рано утром в воскресенье на регулируемом перекрестке улиц Карла-Маркса и Дикопольцева. Там водитель Audi A5 на большой скорости промчался на запрещающий сигнал светофора и его машина столкнулась с с Toyota Caldina.

"Водитель и два пассажира Toyota скончались от полученных травм", - проинформировали в ведомстве.