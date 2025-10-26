Поиск

Глава МИД РФ назвал прекращение огня способом для Киева выиграть время

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Призывы о перемирии со стороны Украины и ее западных союзников означают, что они хотят выиграть время, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они просто хотят снова выиграть время", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Ультраханг".

По его словам, "сейчас европейцы пытаются доминировать в повестке своей риторикой о прекращении огня".

Киеву, отметил Лавров, необходимо прекращение огня "безо всяких предварительных условий, потому что у Украины кончается оружие" и потому что "нужно пополнить ее арсеналы".

"Они меняют свою позицию в зависимости от того, что происходит на линии фронта", - сказал министр.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Россия, "вне всякого сомнения", признает независимость Украины.

Однако, указал Лавров, Москва признает суверенитет Украины на основании Декларации о независимости 1990 года и Конституции, "в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, признающем права всех национальных меньшинств и так далее".

"И когда люди втягивают ее в НАТО и говорят, что она имеет право вступать в любые союзы, мы видим ситуацию иначе. Когда мы признаем страну, это основано на том, чем она является по ее собственному заявлению", - подчеркнул министр.

Говоря о территориях, перешедших под контроль России в ходе специальной военной операции и вошедших в ее состав по результатам референдумов 2022 года, Лавров пояснил, для России "дело не в территориях как таковых". "Речь о людях, которые веками живут на этих землях", - подчеркнул министр.

"На самом деле, мы уже контролируем и другие территории за пределами регионов, включенных в нашу Конституцию. Причина проста. Нам необходима буферная зона. Потому что украинцы по-прежнему обстреливают, бомбят и засылают беспилотники на территорию России, включая территории, которые никогда никем не оспаривались, например, Брянскую, Белгородскую, Курскую области", - сказал Лавров.

"Поэтому ключом к пониманию, как эффективно действовать в этой ситуации, должно быть устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков, которые сейчас сидят в Киеве", - резюмировал министр.

Сергей Лавров МИД РФ Украина
