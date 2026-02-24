Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Новый модуль с искусственным интеллектом (ИИ) для помощи врачам при оформлении лекарственных назначений запустили в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона во вторник.

"В медицинских учреждениях Московской области запущен новый инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный значительно повысить безопасность и эффективность лекарственной терапии - модуль поддержки принятия врачебных решений. Он работает как интеллектуальный ассистент, помогающий врачам при оформлении лекарственных назначений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент создания рецепта система автоматически проверяет назначение по 15 ключевым параметрам. Модуль анализирует потенциальные риски, включая взаимодействие между назначенными препаратами, их совместимость с возрастом, полом, а также предупреждает о возможности передозировки или превышения рекомендованных сроков приема.

"Внедрение таких систем - это шаг к медицине будущего, где технологии служат не заменой, а дополнением к знаниям и опыту врача. Важно, что модуль является исключительно помощником врача, решение о назначении препарата остается за специалистом", - цитирует пресс-служба зампреда регионального правительства - министра здравоохранения Максима Забелина.

В ведомстве добавили, что модуль работает как на очных приемах, так и во время телемедицинских консультаций, когда пациенту требуется продление или корректировка рецепта на льготный препарат.

Ранее губернатор Подмосковья, глава комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных" Андрей Воробьев сообщил, что 67 проектов с использованием искусственного интеллекта уже реализовано в Московской области. В этом году планируют запустить еще 15.