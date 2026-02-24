Самолет авиакомпании "Ямал" по технической причине сел в тюменском "Рощино"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Летевший из Нового Уренгоя в "Домодедово" самолет авиакомпании "Ямал" внепланово совершил посадку в тюменском аэропорту "Рощино", сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Экипаж после взлета доложил о нестандартной работе элементов механизации крыла. Было принято решение следовать на запасной аэродром Тюмени.

В 20:20 по местному времени (18:20 мск) посадка прошла в штатном режиме, отмечает пресс-служба.

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.