Лавров примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в III Международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске.

"С 27 по 28 октября глава российского внешнеполитического ведомства по приглашению министра иностранных дел Республики Беларусь посетит с рабочим визитом эту страну во главе российской делегации для участия в Третьей Международной конференции по евразийской безопасности", - сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге в минувший четверг.

По ее словам, запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства на пленарной сессии конференции, в ходе которой "особое внимание будет уделено путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке".

"В своем выступлении министр иностранных дел планирует изложить актуальные оценки военно-политической ситуации на пространстве Евразии", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что на "полях" этой конференции Лавров "проведет рабочие встречи с министром иностранных дел Республики Беларусь и с представителями высокого уровня других зарубежных государств".

