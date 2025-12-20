Объект энергетики подвергся атаке БПЛА под Курском

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры в Курском районе.

"Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе. Без электроснабжения остались порядка 5 тыс. потребителей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Хинштейн отметил, что аварийные бригады в скором времени приступят к восстановительным работам.