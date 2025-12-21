Электроснабжение полностью восстановлено в Курской области

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Курском районе.

"Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после прилета БПЛА", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в воскресенье утром.

Ранее глава региона сообщал об атаке украинского беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры, в результате чего без света остались порядка 5 тыс. потребителей.