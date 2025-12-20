Поиск

США, Египет, Катар и Турция обсудили вторую фазу мирного плана по Газе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Представители США, Египта, Катара и Турции обсудили воплощение в жизнь второй фазы мирного плана по сектору Газа, в частности, вопросы управления анклавом, говорится в совместном заявлении, опубликованном в субботу.

"В ходе обсуждения второй фазы мы подчеркнули важность создания единой структуры для управления Газой для защиты мирных граждан и поддержания общественного порядка", - говорится в заявлении, опубликованном спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в социальной сети X.

Обострение палестино-израильского конфликта

Представители выступили за создание так называемого "Совета по вопросам мира" в ближайшем будущем, который будет выполнять функции переходного правительства.

Стороны также обсудили меры по региональной интеграции Газы, в том числе активизацию торговли, развитие инфраструктуры и сотрудничество в сферах энергетики, водоснабжения и других ресурсов.

В заявлении подчеркивается, что первая фаза оказалась успешной, так как удалось добиться увеличения гуманитарной помощи, возвращения в Израиль тел заложников, частичного вывода израильских войск из сектора Газа и сокращения военных действий.

Стороны провели встречу в Майами в пятницу. Консультации продолжатся в ближайшие недели для продвижения реализации второй фазы плана.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку этого плана и продвижения его второй фазы.

В рамках второй фазы предлагается создать Международные стабилизационные силы (МСС) для защиты границ и демилитаризации сектора Газа, а также "Совет по вопросам мира", который станет переходным правительством в анклаве до 2027 года. Предполагается, что его возглавит Трамп.

