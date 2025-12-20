Поиск

Президент Киргизии прибыл в Санкт-Петербург

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщила в субботу пресс-служба киргизского лидера.

"В ходе визита запланирована встреча лидеров Киргизии и России. Жапаров примет участие в заседании ВЕЭС и неформальной встрече глав государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках мероприятий планируется обсудить актуальные вопросы евразийской экономической интеграции, углубление торгово-экономического и финансового сотрудничества, развитие каботажных перевозок, кооперацию в энергетике, а также приоритеты взаимодействия по линии СНГ.

По итогам визита ожидается принятие соответствующих решений и документов в рамках повестки заседания ВЕЭС, отмечается в пресс-релизе.

