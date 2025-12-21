Путин 21-22 декабря в Петербурге принимает лидеров стран ЕврАзЭс и СНГ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ближайшие два дня работает в Санкт-Петербурге, где 21 декабря пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, а 22 декабря - неформальный саммит СНГ.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на саммите ЕврАзЭс планируется "обсудить актуальные вопросы деятельности объединения, наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений".

В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между ЕврАзЭс Индонезией.

В ЕврАзЭс входят Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Кроме того, в понедельник по инициативе президента РФ в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств.

Путин также проведет двусторонние беседы с лидерами ряда стран.

Ранее, встречаясь с президентом Таджикистана Эмомали Рахмонов в Бишкек, Путин пообещал организовать коллегам из СНГ интересную культурную программу в Санкт-Петербурге.

"Мы хорошую сделаем программу, вы увидите, связанную с каждой из республик. Вы знаете, что у нас еще со времен Советского Союза многое сохранилось из того, что представляет культурную, историческую ценность для народов бывшего Советского Союза. И уверен, что вам будет интересно с этим ознакомиться", - сказал Путин Рахмону.