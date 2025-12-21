Путин в Петербурге пообщается с президентом Азербайджана и премьером Армении

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут присутствовать на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин пообщается по отдельности с каждым лидером, присутствующим на этом мероприятии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Они будут, естественно, в течение этих двух дней, Путин по отдельности пообщается со всеми обязательно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли отдельные встречи у Путина с Алиевым и Пашиняном.

Он заметил, что всегда неформальное общение лидеров СНГ сопровождается двусторонними беседами. "Собственно в этом и ценность такого формата", - сказал Песков.

21 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета, а 22 декабря - неформальный саммит СНГ. Проведение этих мероприятий в канун Нового года уже стало традицией.