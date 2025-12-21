Путин вручит премии мира имени Толстого лидерам Узбекистана, Таджикистана и Киргизии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на "полях" саммита ЕАЭС проведет встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Санкт-Петербурге 21 числа состоится заседание Высшего евразийского экономического совета, а 22 декабря - неформальный саммит СНГ.

Песков отметил, что мероприятия будут субстантивными, наполненные содержанием встречи. "Это и саммит ЕАЭС - с повесткой дня, с документами, с серьезными обсуждениями. Ему предшествуют две отдельные двусторонние встречи президента - эта встреча с президентом Киргизии Жапаровым и встреча с президентом Белоруссии Лукашенко. Затем будет узкий расширенный формат, а потом продолжится в неформальном режиме", - сказал Песков.

Кроме того, в воскресенье, сообщил он, состоится еще одно важное мероприятие. "Три президента - президент Киргизии, президент Таджикистана и президент Узбекистана - будут награждены премией Толстого, премией мира. Это очень важное награждение", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что премия была присуждена несколько месяцев назад, а в воскресенье состоится церемония вручения.