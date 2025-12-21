Поиск

Путин вручит премии мира имени Толстого лидерам Узбекистана, Таджикистана и Киргизии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на "полях" саммита ЕАЭС проведет встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Санкт-Петербурге 21 числа состоится заседание Высшего евразийского экономического совета, а 22 декабря - неформальный саммит СНГ.

В РоссииПутин в Петербурге пообщается с президентом Азербайджана и премьером АрменииЧитать подробнее

Песков отметил, что мероприятия будут субстантивными, наполненные содержанием встречи. "Это и саммит ЕАЭС - с повесткой дня, с документами, с серьезными обсуждениями. Ему предшествуют две отдельные двусторонние встречи президента - эта встреча с президентом Киргизии Жапаровым и встреча с президентом Белоруссии Лукашенко. Затем будет узкий расширенный формат, а потом продолжится в неформальном режиме", - сказал Песков.

Кроме того, в воскресенье, сообщил он, состоится еще одно важное мероприятие. "Три президента - президент Киргизии, президент Таджикистана и президент Узбекистана - будут награждены премией Толстого, премией мира. Это очень важное награждение", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что премия была присуждена несколько месяцев назад, а в воскресенье состоится церемония вручения.

Петербург ЕАЭС СНГ Владимир Путин Таджикистан Узбекистан Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что Дмитриев должен получить информацию о наработках США и Европы по Украине

Заседание лидеров стран ЕврАзЭС началось в Петербурге

 Заседание лидеров стран ЕврАзЭС началось в Петербурге

Путин отметил, что у РФ и Белоруссии практически не осталось вопросов, требующих внимания президентов

Ушаков заявил, что пока никто серьезно не говорил об идее трехсторонней встречи РФ-США-Украина

Ушаков сообщил, что Дмитриев работает в Майами с американcкими коллегами

 Ушаков сообщил, что Дмитриев работает в Майами с американcкими коллегами

Ушаков заявил, что предложения Киева и Европы препятствуют долгосрочному миру

Ряд законов в поддержку участников СВО и их семей вступает в силу на следующей неделе

Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме

 Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме

Что произошло за день: суббота, 20 декабря

Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ

 Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });