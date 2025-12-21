Полиция проведет проверку в ростовском приюте после сообщений о мертвых животных

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции проводят проверку сообщения о жестоком обращении с животными в одном из приютов в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

"Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, около 200 мертвых животных нашли в приюте в Аксайском районе.