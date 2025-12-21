Морской пассажирский транспорт снова приостановил работу в Севастополе

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в воскресенье вечером, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в своем телеграм-канале.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Утром морской пассажирский транспорт приостанавливал работу на три часа из-за погодных условий.