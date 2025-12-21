Путин призвал страны ЕАЭС активнее использовать возможности перестраховочной компании

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо активнее задействовать возможности Евразийской перестраховочной компании, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"В рамках нашей организации учреждена и действует Евразийская перестраховочная компания, которая обеспечена солидным капиталом и призвана поддерживать торговые сделки между нашими странами, и её возможности нужно задействовать полнее", - сказал он.

Путин упомянул о планах стран ЕАЭС по дальнейшему формированию в союзе общего финансового рынка. Проект соответствующего распоряжения подготовлен к утверждению.

"Речь идет об одном из ключевых направлений интеграционной повестки, о том, чтобы облегчить доступ наших инвесторов к ценным бумагам, фондовым биржам на всём пространстве ЕврАзЭС, создать оптимальные условия для допуска бизнеса и предприятий к кредитным средствам и другим банковским продуктам, а также услугам страхования", - пояснил президент РФ.

По его словам, в ЕАЭС уже налажена "устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура". "Практически все взаиморасчёты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами Евразии составляет 93%", - напомнил Путин.

Говоря об итогах работы ЕАЭС в 2025 году, он привел данные, согласно которым суммарный объем производства сельхозпродукции в союзе вырос более, чем на 20%, объем розничной торговли увеличился на 3%, строительство - на 4,7%.

"Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕврАзЭС в этом году выросла почти на 20%, до $32 млрд из совокупного товарооборота $73 млрд за 10 месяцев", - сообщил президент.