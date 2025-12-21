Поиск

В МИД РФ заявили, что не обсуждают с Южной Кореей денуклеаризацию КНДР

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Москва не проводит никаких консультаций с Сеулом по "ядерной проблеме КНДР", заявляют в МИД России.

"Эти информационные вбросы не имеют под собой никаких оснований. Российская сторона не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной, не обсуждает с ней ни темы, затрагивающие двусторонние отношения Пхеньяна и Сеула, ни тем более "ядерную проблему КНДР" по причине того, что никакой "ядерной проблемы КНДР" для России не существует", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с информацией относительно якобы проводимых российско-южнокорейских контактов по проблематике Корейского полуострова.

Противники сотрудничества РФ с КНДР не оставляют тщетных попыток вбить клин в российско-корейское всеобъемлющее стратегическое партнерство, посеять недоверие между союзными странами и народами двух стран, отмечается в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что "налицо неуклюжая попытка выдать рабочую поездку делегации МИД РК в Москву по приглашению российских научных кругов, в частности Центра энергетики и безопасности, за некие официальные переговоры по линии внешнеполитических ведомств двух стран".

"Цель данной фальшивки очевидна - нанести ущерб всеобъемлющему стратегическому партнёрству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой", - заявила она.

На Смоленской площади отметили, что позиция Москвы относительно сотрудничества с Пхеньяном последовательна и носит принципиальный характер, не подвержена политической конъюнктуре, основывается на долгосрочных стратегических национальных интересах стран в соответствии с духом и буквой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве от 19 июня 2024 года, заявлениях руководства страны и МИД России.

"Она заключается в том, что, во-первых, так называемая "денуклеаризация" потеряла всякий смысл в новых геополитических условиях. Во-вторых, российская сторона исключает для себя любое посредничество в отношениях между Пхеньяном и Сеулом. В-третьих, обсуждение возможных путей установления долгосрочного мира и стабильности на Корейском полуострове должно осуществляться при обязательном и полном учёте национальных интересов КНДР и ее позиции", - констатировала Захарова.

