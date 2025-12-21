Более 10 тыс. абонентов остались без света в Запорожской области после атаки БПЛА

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. абонентов Каменско-Днепровского округа (Запорожская область) остались без света в результате атаки БПЛА, сообщил глава региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"В Каменке-Днепровской, Благовещенке и Днепровке Каменско -Днепровского муниципального округа отсутствует электроснабжение - без электричества остались 10587 абонентов. Предварительно, причиной стала атака БПЛА противника", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, сохраняется опасность повторных ударов, поэтому энергетики приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки.